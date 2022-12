Répondant au New York Times, en marge du sommet États-Unis – Afrique, à Washington du 13 au 15 décembre derniers, le Président Macky Sall a campé sur le «ni oui ni non». Non sans entrebâiller une porte : « Il est normal que je sois critiqué dans mon action politique, pas seulement dans mon travail de Président, a-t-il expliqué. Il est clair qu’aujourd’hui, il n’y a pas de débat juridique (pour savoir s’il peut ou non se représenter). Maintenant que je sois candidat ou non, c’est ma décision ».

