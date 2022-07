Quid de l’origine des documents présentés sous Samba Ba ? Théophile Babundu confie les avoir ramassés, entre 2015 et 2016, près du stade Demba Diop. Ils étaient dans une sacoche. Plus tard, il décide de les utiliser pour se faire établir une carte d’identité sénégalaise. Il s’en ouvre à son ami et compatriote Izet Masangi, qui s’engage à l’aider contre 20 000 francs CFA. Théophile Babundu lui remet l’argent ainsi que l’acte de naissance de Samba Ba et 10 000 pour le transport pour se rendre à Matam. Sur place, Masangi doit lui trouver un acte de naissance de moins de trois, indispensable pour avoir une carte nationale d’identité.

Théophile Babundu a été déféré au parquet pour faux et usage de faux sur un document administratif et usurpation de fonction. Ce ressortissant congolais (RD Congo) a été arrêté et remis à la Sûreté urbaine (SU) par le directeur de la police des étrangers et des titres de voyage.

