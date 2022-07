Retard sur les vols, manque d’informations, perte de bagages… En cette période de crise sanitaire aux conséquences économiques désastreuses, Air Sénégal Sa fait face à une situation compliquée, à tel point que son image en a pris un coup sur internet. Cette grogne n’a pas laissé pas indifférentes les autorités qui ont limogé hier Ibrahima Kane, qui a été remplacé par El Hadj Badara Fall. Même s’il connaît le secteur, ce pilote de ligne de formation a beaucoup de défis à relever pour porter la compagnie au sommet.

Dans les turbulences depuis plusieurs mois, Ibrahima Kane vient de subir un crash. Il a été limogé hier de la direction d’Air Sénégal par le Conseil d’administration de la compagnie. Après avoir réussi à ouvrir plusieurs destinations à la compagnie nationale comme New York, Ibrahima Kane, qui est un gestionnaire taciturne, était critiqué pour le fonctionnement d’Air Sénégal. Chaque jour, des voyageurs se plaignent des retards de vol, de la piètre qualité de l’accueil à bord, de la mauvaise qualité du service de la compagnie nationale. Les récriminations des usagers étaient légion sur les réseaux sociaux. Elles commençaient à provoquer une désaffection vis-à-vis de la compagnie. Car, les Sénégalais, guidés par la fibre nationale, avaient opté pour Air Sénégal. Bref, la flotte nationale avait du plomb… dans les ailes et ces critiques retardaient son véritable décollage vers les sommets tant la concurrence était rude.

Pourtant, il avait le profil de l’emploi. Sur le plan académique. Ingénieur-polytechnicien, il était directeur du Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis) en remplacement de M. Amadou Hott, qui avait migré à la Banque africaine de développement. Il avait pris la suite Philip Bohn, qui avait accompagné les premiers mois de la compagnie nationale.

Après avoir capitalisé plus de vingt ans d’expérience professionnelle et de direction dans plusieurs secteurs en France, au Cameroun, en Côte-d’Ivoire, au Sénégal et en Mauritanie, co-fondateur et administrateur de la première unité industrielle laitière, ce diplômé de l’Ecole polytechnique de Paris et l’Ecole nationale des ponts et chaussées, devait envoyer Air Sénégal très haut. En dépit des efforts gouvernementaux avec l’acquisition d’avions de dernière génération, les défaillances ont persisté.

Aujourd’hui, son successeur a du pain sur la planche. El Hadj Badara Fall, pilote de ligne de formation, est un homme du sérail. Jusqu’ici conseiller technique au niveau du ministère du Tourisme et des transports aériens, en charge du Pavillon national d’Air Sénégal, le secteur aéronautique reste son dada. Il a travaillé à Sénégal Airlines, à Royal Air Maroc (Ram), il est aussi le Président national du Syndicat des pilotes de ligne sénégalais (Spls). Rap­porteur général de la Com­mission mines et environnement au niveau du Conseil économique, social et environnemental (Cese), le nouveau patron d’Air Sénégal dirige d’autres sociétés, Prochimat (Produits chimiques et matériaux), Sen carrières. Est-ce que le background suffira ?

En tout cas, la compagnie doit gommer certaines lacunes.

Cette grogne n’avait pas laissé le chef de l’Etat indifférent. Macky Sall estimait, lors de la réception du nouvel appareil A220-300 de la compagnie aérienne nationale le 29 décembre dernier, qu’il «est autant difficile de conquérir une clientèle que de la fidéliser». Car, «le transport aérien est exigeant, la concurrence y est rude et ne laisse aucune marge d’erreur ou de négligence». Pour autant, Macky Sall note que «le respect des règles de performance du transport aérien que sont la sécurité, la sûreté, la rigueur dans l’organisation, la ponctualité des vols et la qualité du service et la communication doivent rester de mise dans votre action au quotidien». C’est la clé pour conquérir le ciel.

