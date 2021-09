Aux dernières nouvelles, Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi a rejoint Macky Sall. Mieux, elle s’engage à faire une tournée pour vanter les « réalisations » du leader de l’Apr. A quelque chose malheur est bon, ce rétropédale de Fatoumata est une belle leçon administrée à Pastef et à ses suppôts et supports médiatiques qui lui ont déroulé le tapis rouge.



Pour que nul n’en ignore, je reproduis ci-dessous, in extenso, mon texte du 15 juin dernier, dans lequel je mettais en garde contre les agitations de cette dame. Il suffisait de la regarder pétillante d’or pour remarquer qu’elle n’a pas le look d’une femme de Nder.

FOUTA, TANT PIS !

A vrai dire, je n’ai jamais perdu mon temps à réécouter le discours de cette dame qui nous vend un Luxemburgisme tropical en prêt-à porter-idéologique. C’est que je me méfie des activistes en général. Leur discours manque de cohérence et de profondeur. Pour la plupart, ils n’ont pas de formation idéologique et sont adeptes du culte du raccourci médiatique propre à susciter le buzz. Facilement, ils sont transformables en mercenaires pour servir des causes plus obscures que les injustices qu’ils prétendent combattre.



C’est comme quand on crie « France Dégage », à faire oublier que les Chinois, les Indiens, les Turcs et les Marocains sont encore de plus dangereux néo-colons.



Comment prétendre réduire les dégâts causés par le régime de Macky Sall aux problèmes du Fouta, alors que tout près à Yeumbeul, les populations vivent le calvaire des inondations ? Les habitants de Kédougou, qui sombrent dans le désespoir, peinent à voir l’or de Kédougou, alors que l’Etat a vendu tous les bijoux de famille pour porter le taux d’endettement à 68,8 % du PIB. Que manque-t-il au Fouta, qui ne manquerait pas au Djolof, au Saloum, au Cayor, à la Casamance ? « Thine bouy bakh dou am roukhou bou séd » ! Dites plutôt Sénégal tampi !