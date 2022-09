ADVERTISEMENT

Le Sénégal va se doter d’un Plan national de prise en charge des besoins et difficultés en sécurité routière d’ici à décembre, a annoncé mercredi à Diourbel (centre), le directeur général de l’Agence nationale de sécurité routière (ANASER), Cheikh Oumar Gaye.



‘’Ce plan va permettre à l’ANASER d’assurer sa mission de gestion et de la coordination des activités de sécurité routière au Sénégal’’, a expliqué M. Gaye.



Il s’entretenait avec des journalistes en marge d’un comité régional de développement (CRD) portant sur la présentation des missions et objectifs de son Agence aux acteurs du transport de la région de Diourbel.



Le plan conçu pour une durée de dix ans sera la synthèse de l’ensemble des plans locaux de besoins et préoccupations de prise en charge en sécurité routière des 14 régions du Sénégal, a-t-il fait savoir.



Il a ainsi assuré que l’objectif de la tournée nationale de l’ANASER était de présenter ses missions et objectifs dans toutes les régions, et s’enquérir des difficultés et besoins en matière de prise en charge en sécurité routière des acteurs du transport.



Il a insisté sur le fait que l’ensemble des plans locaux de sécurité routière allaient contribuer à l’élaboration d’ici à décembre 2022 d’un plan national de prise en charge des besoins et stratégies de sécurité routière.



M. Gaye a rappelé que les missions de la nouvelle agence vont s’articuler autour de cinq piliers notamment : le management et la gestion de la sécurité routière, la sécurité des véhicules, la sécurité des infrastructures.



’’Il y a aussi la sécurité des usagers et la prise en charge post accidents des victimes’’, a-t-il ajouté.



Selon des statistiques officiels, le Sénégal enregistre annuellement 4000 accidents de la route avec un taux moyen de 745 décès par an, soit 2 décès par jour et une perte économique de 160 milliards de francs CFA.



Les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, et les transporteurs de la région de Diourbel ont participé à cette réunion.