Enfin une victoire pour un Lion de la Teranga, dans cette 1ère journée phases de poule. Pour le choc du groupe C, le Bayern de Sadio Mané est aller s’imposer à Milan face à l’Inter (0-2). L’international sénégalais qui a disputé toute la rencontre est resté muet. La victoire bavaroise porte les signatures de Leroy Sané (25e, 0-1) et d’Ambrosio contre son camp (66e, 0-2). Avec ce succès, le Rekordmeister prend 3 points et occupe la seconde place du groupe derrière le Barça (1er, 3 pts+4), victorieux du FC Viktoria (5-1) avec un triplé de Lewandowski et 2 buts de Kessié et Ferran Torres.

