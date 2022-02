« J’ai attrapé l’un d’eux, avant de le fouiller. Il détenait du chanvre indien. Je l’ai fait pour l’intimider. Lorsqu’il m’a dit que c’est son frère qui l’a commissionné, je lui ai demandé de l’appeler, mais il m’a proposé son portable. Cependant, il a fui lorsque j’ai voulu interpeller le troisième garçon », soutient-il dans des propos rapportés par Rewmi. Pour convaincre le juge, il argue que le lendemain, il est retourné sur les lieux pour restituer le téléphone. « Je voulais même amener la drogue à la gendarmerie, mais j’ai rechigné en pensant aux risques », a-t-il poursuivi. A la suite de l’avocat de la société qui a requis l’application de la loi, Bamba Dieng a battu sa coulpe. « Je regrette et j’implore votre pardon, car ma femme est enceinte. On ne m’y prendra plus et je ne passerai plus par la Foire », a-t-il promis

