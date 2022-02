XALIMANEWS-La 11ème journée de la Ligue n’a enregistré que 2 victoires, Douane a surpris Diambars (0-1) et AS Pikine a étrillé l’US Gorée (4-0). Le choc au sommet entre Guediawaye FC et Génération Foot s’est soldé par un nul (1-1), qui permet au second de conserver son fauteuil.

