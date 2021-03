ADVERTISEMENT

Le Sénégal traverse actuellement un climat d’une rare violence. Cette situation mérite réflexion et surtout une analyse profonde. Par le passé le Sénégal a connu de vives tensions politiques, parfois resultants d’ailleurs de desaccords entre les acteurs politiques et leurs partisans respectifs, mais nous n’avons jamais vu un tel seuil de violence. Nous avons tous vécu, l’arrestation puis l’emprisonnement de Maître Abdoulaye WADE ,opposant de l’époque et aux vagues de manifestations qui s’en ont suivi , cependant de tels extrêmes n’ont pas été atteints. D’ailleurs Mr WADE a toujours dit je cite : »Je n’irais pas au palais en marchant sur des cadavres » en homme politique responsable et soucieux du bien être de l’ensemble de sa population.

Aujourd’hui cela doit nous interpeller de voir nos jeunes , la relève de demain, piller des magasins , saccager des stations d’essence, vandaliser des abris de bus, attaquer des sièges de médias, incendier des propriétés privées et des édifices publics, ect.. Dakar et sa banlieue ont pris des allures de guérilla urbaine.

Qu’on le veuille ou pas la responsabilité de certaines personnalités publiques mais aussi de sociétés civiles et même certains médias est engagée et établie. Parce que comme nous l’avons tous remarqué , la plupart véhiculent sans retenue ni aucun scrupule des messages de haine, des paroles incendiaires , appellant même à l’insurrection, sans pour autant condamner les actes criminels commis . Actuellement personne ne parle , personne ne condamne . Où sont passés les droits de l’hommiste, RADOHO ,Amnisty international, Forum civile, Y en a marre..etc..? Où sont nos chefs religieux ? Serait – ce parce qu’ils ont peur de parler ? Certainement oui et je peux même les comprendre. Tout simplement parce qu’il s’est formé un groupuscule d’hommes et de femmes qui ont pris en otage le peuple sénégalais. Ils n’hésitent pas à intimider, salir , et diffamer ceux qui ne partagent pas leurs idées en se servant des réseaux sociaux. Allant parfois jusqu’à vous menacer physiquement. Beaucoup se voient porter alors une musolière .. Nous avions pour habitude de voir ce phénomène de vandalisme sous d’autres cieux et nous nous enorgeuillissions toujours du fait que nos manifestations se passaient dans le respect des biens publics et d’autrui, sans débordements majeurs. Hélas aujourd’hui nous avons traversé la ligne rouge. Ce sont nos enfants qui sont devenus des pilleurs, nos frères qui ont perdu leurs emplois, nos maisons qui sont détruites, nos rues qui sont plongées dans l’insécurité et pire nos compatriotes qui perdent la vie. Si c’est cela le style de revendication de l’opposition , je vous demande de réfléchir..

A quoi ressemblera le Sénégal lorsque cette opposition arrivera au pouvoir ?

Contribution d’un citoyen

Cheikh Oumar , Lomé