Visite de Bassirou Diomaye Faye à Wade: Ce que les deux se sont dit

XALIMANEWS- Comme annoncé, le candidat Bassirou Diomaye Faye a rendu visite, ce samedi, après midi au secrétaire général national du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), Abdoulaye Wade. Le candidat de la coalition Diomaye Président souligne que cette rencontre, à la veille du scrutin, est dans le but de « le remercier suite à la décision du parti démocratique sénégalais (PDS) de soutenir ma candidature et solliciter ses prières et conseils avisés ».

« Des échanges riches et enrichissants sur les défis de l’heure. Le Président Wade m’a gratifié de beaucoup de recommandations et conseils dont un qui a particulièrement retenu mon attention : « Si Dieu te donne la victoire, ne t’acharne sur personne, fais preuve de tolérance envers tous et cultive la paix car tu es l’espoir non pas d’un camp mais de tout le Sénégal. « , a rapporté Diomaye sur son réseau social.

Et d’ajouter. « Je lui ai réaffirmé que mon chantier majeur et prioritaire sera la restauration de la cohésion nationale ».