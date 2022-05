Cent(100) bourses d’études de spécialisation, c’est le cadeau de Barthélemy Dias aux étudiants en médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ceci, dit-il, est sa façon d’apporter son soutien à ces jeunes étudiants, qui parfois éprouvent énormément de difficultés pour financer leurs études de spécialisation.«Nous avons promis lors de la campagne électorale de placer l’humain au cœur de notre politique. C’est la raison pour laquelle nous multiplions les actions pour soulager les Dakarois et les assister dans leur quotidien», a déclaré Barthélemy Dias devant les étudiants en médecine. A l’en croire, la médecine est un métier très noble et indispensable dans notre vie, alors les étudiants qui ont porté leur choix sur ce domaine méritent assistance. «Il arrive que des étudiants finissent leurs études et soient obligés de restermédecins généralistesparce qu’ils n’ont pas les moyens de payer leurs études en spécialisation», déplore le maire de Dakar. Barthélemy Dias considère que c’est son devoir en tant que maire de la ville de Dakar d’apporter son soutien à ces derniers.«Malgré tous les efforts de l’État, le problème de la spécialisation de nos jeunes étudiants en médecine demeure entier. Nous avons donc décidé avec le conseil municipal d’apporter notre pierre à l’édifice. Et le résultat, nous l’espérons,sera une aubaine pour les populations de Dakar et tout le Sénégal»,dit-il. Barthélemy Dias d’inviter encore une fois le Coud à faire une gestion collégiale parce que la politique a des limites.«Nous voulons juste apporter notre soutien aux étudiants. Ce qui s’est passé avec lestickets de restaurant est à déplorer. Cet évènement devait avoir lieu au sein de l’université mais nous voilà à la ville de Dakar», fait remarquer le maire de Dakar qui assure que ces actions n’ont rien de politique. «Durant ces cinq prochaines années, nous comptons collaborer avec l’État pour accompagner les étudiants en médecine dans leur spécialisation et à la fin nous devrions avoir près de 1500 bénéficiaires de cette politique sociale», a expliqué Barthélemy Dias qui annonce aussi l’octroi de 25 permis de conduire.

