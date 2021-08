Avant les promenades politiques de Macky Sall, le nombre des contaminations pouvait se compter sur les 5 doigts de la main. Comme il fallait s’y attendre donc, ses mobilisations artificielles sont venues relancer un nouveau cycle des contaminations à bien plus grande échelle, introduisant le Sénégal dans une 3 ème vague. Le Sénégal n’est donc victime de rien d’autre que du « variant Macky Sall », plus dangereux et plus mortel pour les citoyens que toutes les autres souches connues jusque-là.

