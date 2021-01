Dans une interview accordée au journal l’Observateur au mois d’octobre 2020, Boubacar Séye interpelle l’Etat du Sénégal et les Etats africains sur l’utilisation faite des fonds reçus par l’Union Européenne pour lutter contre l’émigration et demande un audit de ces fonds. Cette interpellation est légitime, au vu de la recrudescence du phénomène de l’émigration clandestine et du grand nombre de jeunes africains qui perdent la vie en cherchant à aller en Europe. Elle constitue en outre un droit de tout citoyen dans un Etat démocratique, respectueux de la liberté d’expression et des principes de transparence et de bonne gouvernance. Nul ne devrait donc être inquiété, au Sénégal, pour avoir exercé ce droit.

