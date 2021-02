XALIMANEWS -Lors du Conseil des Ministres qui s’est tenu ce mercredi en vidéoconférence, le président Macky Sall n’a pas manqué de montrer son indignation par rapport à la recrudescence des accidents routiers. Le plus récent est celui de Ngathie Nawdie, survenue jeudi dernier faisant état de 9 morts. C’est dans ce sens qu’il « rappelle aux Ministres en charge des Transports terrestres, des Forces armées, de la Justice et de l’Intérieur, l’impératif d’assurer l’application stricte des sanctions dans l’accomplissement des contrôles routiers et autoroutiers, en veillant sur l’état technique des véhicules de transports de passagers et de marchandises en circulation » lit-on dans un communiqué. Il invite également le Ministre des Transports terrestres, à accélérer le processus de renouvellement des parcs de bus et autres véhicules de transports interurbains, notamment ceux en circulation sur les axes routiers départementaux.

