XALIMANEWS -Du nouveau dans le dossier de l’affaire de détournement à la SICAP portant sur la somme de 4,2 milliards Fcfa. Fara Ndiaye Tall et Cheikh Mbacké Thiam sont libres comme l’air. Le premier est le directeur général de Mina Hôtel. Le second, «gérant et agissant d’ordre et pour le compte» de la même société. Ils ont fait face au juge du premier cabinet dans le cadre de l’affaire d’escroquerie aux derniers publics présumée portant sur 4,2 milliards au préjudice de la Sicap.

