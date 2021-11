XALIMANEWS -Alors que plus de 300 plaintes ont été déposées hier par des associations de femmes contre Aminata Badiane pour apologie du viol, l’Ong Jamra est passée à l’acte ce jeudi. Pour le compte de l’Ong, Me Moussa Sarr a déposé au parquet une plainte contre la présidente du comité d’organisation de Miss Sénégal Aminata Badiane et X pour apologie du viol, association de malfaiteurs et complicité passive de proxénétisme.

