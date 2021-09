L’ancien député du PDS vient de déclarer officiellement son adhésion à PASTEF et à la coalition Yewwi Askan Wi. Nous reproduisons le texte publié sur sa page Facebook

Vu la situation socio-économique qui s’aggrave au pays ;

Vu l’irresponsabilité et le je-m’enfoutisme du régime actuel qui, chaque jour, paupérisent davantage nos compatriotes sénégalais ;

Vu l’urgence d’une unité d’actions pour libérer le peuple sénégalais des fourches caudines et prédatrices de Macky Sall et sa clientèle politicienne ;

J’ai décidé, en toute liberté et en pleine responsabilité de rejoindre la coalition Yewwi Askan Wi pour enfin débarrasser les Sénégalais de l’incompétence et du sabotage national qui s’opèrent depuis maintenant 9 longues années.

Il s’agit là d’un devoir citoyen impératif et impérieux pour retrouver le Sénégal que nous aimons tant et que nous ne pouvons plus laisser entre les mains d’hommes et de femmes qui ne nous font pas honneur.

Je le dis, ici, en rejoignant cette grande coalition Yewwi Askan Wi, je demande également et concomitamment au parti politique PASTEF de m’accepter, désormais, dans ses rangs en tant que membre et sans condition. J’ai choisi ce parti pour le courage de ses membres, leur exemplarité républicaine, leur patriotisme et leurs projets de société pour notre pays.

Leur sens du mérite ne laisse non plus personne indifférent. Et l’espérance panafricaniste qu’il incarne nous projette déjà dans une Afrique meilleure, plus digne, plus solidaire, plus travailleuse et prospère. Beaucoup de raisons dont j’ai fait l’économie, ici, qui font qu’aujourd’hui, avec les enjeux électoraux devant nous et les urgences nationales partout, seule une coalition comme Yewwi Askan Wi peut nous rassembler autour de l’essentiel.

Moi, j’ai choisi à la fois de rejoindre la coalition tout en renforçant son épine dorsale qu’est le PASTEF. Et je répète : sans aucune condition !

Alioune Badara Seck

Ancien député du pds

Ancien conseiller technique du président Wade ;

Expert en intelligence économique et affaires internationales.

Avec Jotna media