Amadou Ba sur ses relations avec Diomaye et Sonko : « Je les considère comme ma famille en tant qu’agents de la DGID et pour le reste, ils font juste de la politique en parlant de moi… »

XALIMANEWS-Invité de l’émission Quartier Général sur la TFM, Amadou Ba a fait le tour d’horizon sur son parcours, sa vie et son ambition pour le Sénégal. Interpellé sur ses relations avec Ousmane Sonko et le candidat Bassirou Diomaye Faye, qui sont par ailleurs ses anciens collaborateurs à la Direction Générale des Impôts et Domaines, Amadou Ba parle de « sa famille » comme des gens de bien. « Je les considère tous comme ma propre famille et ils sont de bonnes personnes », a déclaré Amadou Ba qui dit ne pas avoir de réponse quant aux attaques de Sonko et de Diomaye, son principal adversaire et un des favoris de cette élection.

« Je n’ai pas grand chose à dire sinon qu’ils font de la politique et c’est normal. Je leur souhaite tous que du bien « , s’est empressé de répondre l’ancien ministre des Finances et candidat de Benno Book Yaakaar.

Amadou Ba a, toutefois, ajouté le fait qu’il n’apprécie pas les attaques dans le champ politique et qu’il ne sera jamais à ce registre.