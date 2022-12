Devant se tenir ce samedi au stade Iba Mar Diop, le concert dénommé « Show of the Year » du rappeur Nit Dof est annulé par le préfet de Dakar Mor Talla Tine. Joint au téléphone par nos confères de Buur News, l’autorité préfectorale pour éclairer la lanterne des sénégalais motive cette décision par un problème d’ordre sécuritaire : «La raison est d’ordre sécuritaire liée à la vétusté du stade Iba Mar Diop qui ne peut plus abriter certaines manifestations et l’histoire récente le démontre à suffisance», a déclaré le préfet de Dakar. M. Tine d’expliquer : «Récemment, il y a un combat de lutte qui s’est tenu là-bas et il y a eu des violences occasionnant des blessés. Avant cela, il y a plusieurs missions de protection qui ont démontré avec preuves à l’appui que le stade n’est plus au norme. Dans ces conditions, on ne peut autoriser un concert».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy