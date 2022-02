Un chef d’Etat responsable et vraiment soucieux des souffrances de son peuple, doit pouvoir prendre ses responsabilités. Depuis plusieurs mois, le Sénégal est à l’arrêt, à cause d’un manque de Premier Ministre et de l’installation d’un nouveau gouvernement. Que le Président Macky SALL se le tienne pour dit. Il devra obligatoirement procéder à un remaniement, cette équipe ayant atteint ses limites, par rapport à la prise en charge des préoccupations de ses compatriotes. Le Président Macky SALL se joue des sénégalais et cela risque de lui faire perdre le pouvoir avant même la présidentielle de 2024. Qu’il se détrompe. Que notre pays gagne sa première Coupe d’Afrique de Football, avec l’acquisition d’un stade, à coup de milliards de francs CFA, ne suffit guère pour stabiliser une nation, longtemps trahie par ses propres dirigeants. Au lieu de servir les citoyens, des ministres ont construit des immeubles, avec l’argent du contribuable. Gravissime.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy