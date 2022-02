Evoquant son magistère à la tête de la mairie de Ziguinchor, Baldé affirme qu’il a bien rempli sa mission. «Pendant 12 ans j’étais au service exclusif des populations de Ziguinchor. J’ai rempli cette mission avec la plus grande responsabilité, le plus grand sérieux, mais aussi avec le plus grand succès reconnu par l’ensemble des Ziguinchorois», lance-t-il à ses militants et sympathisants venus massivement célébrer avec lui la victoire de Mamadou Siradio Ba, élu maire de la commune de Kounkandé.

