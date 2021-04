La kényane, âgée de 26 ans, a devancé l’Éthiopienne Yalemzerf Yehualaw (1:04’40) et la Kényane Hellen Obiri (1:04’51). Chepngetich est partie rapidement et a franchi les 10 kilomètres en 30 minutes et 21 secondes, avant de continuer sur les mêmes bases dans les dix suivants et de fléchir quelque peu dans le dernier kilomètre. D’ailleurs c’est la première fois que le trio de tête a bouclé un semi-marathon en moins d’1 heure et cinq minutes, chez les féminines.

