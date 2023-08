ADVERTISEMENT

XALIMANEWS-Pour la bataille de la première place de la poule A, Sénégalais et Maliens s’opposaient à Lagos ce jeudi. Au terme des 4 quarts temps, les Lions se sont imposés devant les Aigles (74-71) et se qualifient pour les demi-finales. Branco Badio et partenaires, attendent la confrontation de demain entre la Guinée et la Tunisie pour connaître leurs adversaires.

Pour ce derby régional, c’est le Sénégal qui s’adjuge le premier quart temps (19-16). Les Maliens vont se montrer plus entreprenants en remportant les 10 minutes suivantes, pour aller à la pause avec un avantage de 3 points (38-35). De retour des vestiaires, les Lions vont égaliser sur un tir primé (38-38) et prendront même l’avantage (42-38). Cependant, les coéquipiers de Djambo vont infliger un 14-0 aux partenaires de Branco Badio et prendre un avantage de 10 points (52-42). Le Sénégal va marquer 4 points pour revenir à moins 6 (52-46). L’avance malienne va fondre de 3 points (52-49), à 1 minute 52 secondes de la fin du 3ème quart temps. Les Aigles marquent un panier et terminent l’avant dernier acte acte avec 5 points d’avance (54-49). Dès la reprise, le Sénégal marque un panier (54-51), puis Moustapha Diop réduit le score à moins 1 pour les Lions (54-53). Le Sénégal reprend l’avantage (55-54). La bataille se fait rage sous les cerceaux et le Mali reprend l’avantage (56-55), puis Diawara ajoute 2 points (58-55), à 6 minutes 40 secondes de la fin. Mais Branco Badio réplique (58-57), puis Camara d’un dunk rageur donne l’avantage au Sénégal, en plus de la faute (60-58). Il reste 4 minutes 15 secondes à jouer en ce moment du match. Les Aigles vont égaliser (60-60), puis passent devant (61-60), Les Lions obtiennent 2 lancer, tous réussis, et passent devant (62-61), mais le Mali réagit et repasse devant (63-62) mais Badio y va de son tir primé, (65-63) pour le Sénégal à 2 minutes 32 secondes du terme. Les Lions accentuent le score (67-63), puis (68-63) à 1 minute 37 secondes de la fin. Le Mali met un lancer franc et revient à moins 4 (68-64), mais le Sénégal va mettre quatre points de suite (72-64) et mène de 8 points à 54 secondes. Finalement, le Sénégal s’impose de 3 points (74-71), s’adjuge la première place de la poule A et va connaître son adversaire ce vendredi, à l’issue de la confrontation Guinée-Tunisie.