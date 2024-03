BASSIROU DIOMAYE, DITES-VOUS ? (par Elie Charles Moreau)

J’ai eu l’occasion d’échanger avec lui, en 2019/2020 (en tous cas avant le Covid 19) presque deux courtes heures durant et, à bâtons rompus, en présence de mon Directeur éditorial, Monsieur Saër Ndiaye,et sur des questions cruciales concernant le Sénégal et l’Afrique et sur beaucoup d’autres qui, plus que des occupations, sont et restent, et à raisons, de légitimes préoccupations de nos compatriotes : au Sénégal aussi bien dans les diasporas.Je dois à la vérité de refaire cet aveu : Bassirou Diomaye Faye devenu, par la force des choses, le « candidat de substitution » (ce sont ses propres mots , hier en conférence de presse) est un super intendant doublé d’un Leader et avec les attributs qui les distinguent : du savoir à foison et la cohérence dans le discours, de la sagesse et avec la lucidité qui sied. Mais encore, tel cerise sur gâteau, de la saveur et de l’humour à même en revendre. On ne m’accusera sûrement pas de faire dans la laudation : je ne l’ai pas fait ni du temps de Me Wade ni du temps de Monsieur Macky Sall. Ce n’est pas aujourd’hui, alors que les jeux ne sont pas faits et seraient seulement en accomplissement, que j’entamerais une carrière de « griot du roi et reine et princes consorts » : c’est pas le style de la maison encore moins de des écoles que j’ai fréquentées. Déjà qu’on me reproche, dans toutes mes familles ( génétique comme de cœur et d’esprit) « de n’être que trop avare en compliments ». Ce n’est sûrement pas sans raison que Maître Abdoulaye Wade m’intégrant en son cercle restreint de citoyens avec lesquels il échangeait sur ses perspectives et autres visions intellectuelles et culturelles, m’eût dit, en 2006, avant d’aller à l’Unesco recevoir le Prix Félix Houphouet Boigny pour la Paix : « De toi, ce sont tes libertés que j’attends… Je veux que tu sois l’antithèse de mes thèses ». J’ai tenté de lui être d’utilité autant que j’ai pu. Cela m’a coûté très cher. Mais, aucun regret ! C’était déjà trop d’honneur qu’il m’ait choisi parmi au moins 14 millions de compatriotes. C’est redire à quel point, si tel état l’ordre de jour, je serais enchanté de reprendre le chemin. Et avec les mêmes plaisirs et générosités d’intellectuel honnête et librement pensant ! Et, pour revenir à nos mots et sons, Monsieur Bassirou Diomaye Faye a toutes les aptitudes d’être le Très Prochain Suprême Magistrat du Sénégal : il en a la tenue et toutes les retenues ! Me croire c’est confirmer, c’est conforter et consolider tout à la fois, le choix de Monsieur Ousmane Sonko de le désigner en lieu et place de porteur du projet qui les assemble depuis bientôt 3.650 jours !… (…..)

Elie Charles Moreau