Avec une capitalisation à 606 milliards de dollars, à la clôture de Wall Street, jeudi dernier, le constructeur de véhicules autonomes deviendra l’entreprise la plus chère à intégrer l’indice de référence et représentera plus de 1% de l’indice qui regroupe les 500 plus grosses sociétés cotées aux Etats-Unis.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy