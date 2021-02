XALIMANEWS- 15 ans de réclusion criminelle. C’est la peine que la Chambre criminelle de Dakar a infligée, mercredi, au jet-setteur Mouhamadou Konaré dit Papis Konaré et à deux de ses co-accusés, Moussa Diallo dit Pécoss et El Amine Diagne. En revanche, le frère de Papis Konaré et un autre accusé ont été acquittés. Les condamnés doivent verser plus de 200 millions de FCfa aux différentes parties civiles. Les condamnés ont été reconnus coupables d’association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec usage de violence et port d’arme. Ils sont condamnés pour avoir perpétré courant 2016, une série de cambriolages dans des maisons de certains quartiers résidentiels de Dakar comme Almadies, Mamelles, Yoff. Ils se présentaient comme des policiers venus faire des perquisitions ou des agents de la SDE ou de la Senelec.

