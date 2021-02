XALIMANEWS: «Dans le cadre du déroulement de la stratégie de vaccination pour la lutte contre la pandémie de COVID-19, le ministre de la Santé et de l’action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a procédé ce vendredi dernier 05 février 2021 à la réception d’un lot d’équipements composés 1117 réfrigérateurs homologués par l’OMS, pour la conservation des vaccins entre 2 et 8° destinés aux postes de santé, aux dépôts de districts et de région. Ils viennent s’ajouter aux 622 équipements mis en place en 2020 toujours dans les régions et districts.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy