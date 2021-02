XALIMANEWS: Pour le profane, les mutations des systèmes financiers sont impressionnantes et diverses. Afin, de mieux comprendre ces changements, un Webinar sur la question sera organisé demain sur L’ « Open banking cas d’usages, opportunités » et « Les mutations des services financiers / Le Marché des Titres Publics de la Zone UMOA » par les anciens élèves de la Cathédrale de Dakar promo 79/89. Autour du modérateur Sakhéwar DIOP (CEO AGS & AG Axa A2P), Madior DIENG (Head of data and engineering Transaction connect) et Adrien DIOUF (Managing Director at UMOA-Titres) aborderont en profondeur, entre autres, des questions relatives aux nouvelles technologies ou encore aux nouveaux modes de paiements…

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy