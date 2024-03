Campagne électorale : la Coalition DiomayePresident divise sa caravane pour couvrir le territoire

XALIMANEWS-Dans le dessein d’optimiser leur efficacité et de couvrir l’ensemble du territoire, la coalition DiomayePresident a pris la décision, à compter de ce mardi 19 mars 2024, de diviser sa caravane en deux segments distincts, informe Lii Quotidien.

Ainsi, Bassirou Diomaye Faye, candidat de la coalition à l’élection présidentielle, se rendra dans les régions de Fatick, Foundiougne et Nioro, tandis que le leader du Pastef, Ousmane Sonko, visitera Mbacké, Linguère, Matam, Podor et Saint-Louis.

Pour les trois jours suivants de la campagne, soit mercredi, jeudi et vendredi, le candidat Bassirou Diomaye Faye et son binôme couvriront Louga, Kébémer, Tivaouane, Ndiassane, Mbour et Thiès.

En outre, une grande caravane de clôture est prévue le vendredi 22 mars, dernier jour de la campagne électorale.

Cette initiative vise à mobiliser les électeurs et à promouvoir les idéaux de la coalition en vue du scrutin présidentiel qui se tiendra le dimanche 24 mars 2024.