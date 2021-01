ASA, le fiasco de l’actuel président où quand l’association des sénégalais se meurt.

A peine deux ans à la tête de l’ASA Mamadou Sadio Yaya Barry l’actuel président a fini de faire de cette organisation une coquille vide.

La maison de l’ASA est en train d’être perdue à cause des multiples retard de paiement parce que l’argent collecté pour le loyer, qui devait servir de payer les traites mensuels disparait tous les mois.

Au niveau du siège ou se trouve les bureaux de l’association sis à Harlem, situe au cœur du petit Sénégal et qui symbolisait à lui seul la présence historique des sénégalais dans ce quartier, Sadio Barry et son équipe n’ont presque jamais payé le loyer .A un moment le siège a été menace de fermeture par décision de justice et la seule solution trouvée est de prendre $ 65,000 appartenant aux souscripteurs de la coopérative pour payer d’urgence. Voler à Paul pour payer Pierre. De l’argent donc que les souscripteurs de la coopérative avaient cotisé pour acquérir des terrains, a été détourné pour payer d’urgence le loyer.

Mais malgré cela, l’ASA traîne aujourd’hui encore un retard de loyer de $50,000 soit près d’un an d’impayés.



Le programme immobilier qu’ils avaient improvisé et dans lequel ils avaient collecté des montants astronomiques pour des terrains sans aucune valeur dans la zone pas loin de la décharge de Mbeubeuss ( Mbambilor ) a été une grande arnaque.

Plus de la majorité des cotisants non vu ni terrain ni argent.

De ce programme, tout ce qu’ ‘on sait est que 20, 000,000 f CFA ont été envoyé à un promoteur qui après coup, ils disent n’avait pas de terrain.

Ce qui donc montre toute l’incompétence, le manque de serieux et la médiocrité de cette bande d’escroc. Sinon comment expliquer virer à quelqu’un 20 millions pour des terrains sans au préalable s’assurer qu’il en détient.

Avec la crise du COVID 19 et l’assistance aux entreprises lancée par le gouvernement américain , notamment le programme PPP , Sadio Barry le président actuel et son trésorier Mamadou drame se sont reconvertis en courtiers , transformant les bureaux de l’ASA en officine de fraude pour faire a tour de bras des demandes a des non ayant droit ,avec des documents fabriques . Aujourd’hui, ils ont le FBI et d’autre agence de surveillance chargée d’enquêter sur les multiples fraudes commises, à leur trousse. Ils ont donc nécessairement besoin de l’association comme couverture. Le trésorier d’ailleurs passe plus de temps au Sénégal où il se réfugie qu’ici.

Non content de tout cela, ils veulent se maintenir de force à la tête de l’organisation par des subterfuges et des tours de pass pass .

Le bureau qu’ils dirigent se substitue au comité directeur pour créer un comité dit électoral avec un frère de Sadio à la tête, avec comme mission d’invalider toute candidature contre l’actuel président.

Très impopulaires ils veulent se maintenir à tout prix à la tête d’une association qui est presque morte. Des deux ans il n’y a presque pas eu une seule activité. L’avalanche de solidaire que la communauté Sénégalaise des Etats unis a versé en solidarité quand New York était frappé de plein fouet, a été gère de manière opaque et a plus bénéficié les amis du parti et les accointances.

Deux mois auparavant les sénégalais avaient découvert incrédules q’ ils étaient en train de vendre la maison de l’association.

En vérité le seul plan est de vendre la maison des Sénégalais pour payer les dettes. Tout cela sous fond de politisation avec le Pds en rescousse.

Baina Fall .