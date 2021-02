Cheikh Sarr nommé coach du RwandaXALIMANEWS: Cheikh Sarr est le nouveau sélectionneur du Rwanda. Le technicien sénégalais s’est engagé avec les “Amavubis” qu’il va diriger lors de cette seconde phase des éliminatoires de l’Afrobasket. D’après « SAAD AGENCY BB » qui donne la nouvelle sur son compte Twitter, Cheikh Sarr va rejoindre le groupe rwandais à Monastir et n’aura que 24 heures pour se familiariser avec les joueurs, avant d’affronter le Mali ce mercredi 17 février 2021.

Rwanda has just signed up with Senegalese Coach Cheikh Sarr, who has just landed in Monastir this very morning at 24 hours before his 1st game for the last window of the 2021 Afrobasket qualifiers.

As we know Rwanda is forced to win at least 2 game pic.twitter.com/qpzTpYmuI4

