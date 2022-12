Comme si c »était l’apocalypse, tout s’était arrêté d’un coup. Les Goor Goorlus qui vivaient au jour le jour, devaient faire face à la recherche de la dépense quotidienne, le virus gagnait du terrain, dans le pays comme partout ailleurs. Les hopitaux se remplissaient et les internats se multipliaient, même si certains sénégalais étaient sceptiques quand à l’existence de la maladie. On ne pouvait pas nier l’evidence. Nos aînés nous quittaient et les blouses blances étaient plus que jamais, dépassées. Le gouvernement tentait une pirouette en mettant en place le fond Force Covid-19, pour faire face à la crise sanitaire, qui a fini par engendrer une veritable crise economique, voire alimentaire.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy