Finalement, ils ont fait l’objet d’un retour de Parquet et devraient revenir au Tribunal. Entre temps, le ministère public devrait finaliser le choix d’un juge d’instruction. Evidemment, ils devraient être placés sous mandat de dépôt pour complot contre l’autorité de l’Etat, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en vue d’organiser des bandes en leur fournissant des armes, munitions, dans le but de s’attaquer à la force publique, détention et transport de produits et substances incendiaires en vue de compromettre la sécurité publique et détention illégale d’arme à feu. Depuis plus d’une semaine, la Sûreté urbaine enchaîne les arrestations d’individus impliqués dans ce complot «contre l’autorité de l’Etat». Les membres d’une supposée «Force spéciale» avaient pour objectif, selon l’enquête, de saboter des centrales électriques, le Ter, d’assassiner des personnalités politiques, de la Société civile, de s’en prendre aux intérêts français. Ils devaient profiter de la manif’ de Yaw du 16 juin dernier, pour mettre en branle leur projet. Mais, les renseignements de la police ont réussi à tuer dans «l’œuf» les «projets d’attentat» contre les infrastructures vitales du pays. Comme la loi sur le terrorisme a renforcé les moyens d’investigation des enquêteurs, la Sûreté urbaine a réussi à «démêler l’écheveau».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy