Conflit Israélo-palestinien : une trentaine de personnes tuées à Gaza dans une frappe sur une maison de déplacés

Une trentaine de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées dans une frappe sur une maison abritant des déplacés dans le centre de la bande de Gaza, selon France 24.

D’après le média hexagonal France 24 qui cite le porte-parole du ministère de la Santé du Hamas, Ashraf al-Qudra, on déplore la mort de 36 personnes, dont des femmes et des enfants, dans une frappe sur une maison où s’entassaient des déplacés à Nusseirat (centre de la bande de Gaza). Cet incident arrive au moment où un premier bateau humanitaire a commencé à décharger des tonnes de vivres dans l’enclave palestinienne, au moment où les négociations reprennent pour une trêve dans les affrontements entre Israël et le Hamas.