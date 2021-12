XALIMANEWS- Porté sur les fonds baptismaux il y’a à peine 6 mois dans le but de faciliter le financement et la construction des hangars de stockage pour les producteurs agricoles, l’Organe de Régulation du Système de Récépissé d’Entrepôt de marchandises au Sénégal (ORSRE) a fait preuve de performances à l’occasion de sa troisième session du Conseil d’administration. Cette instance peaufine les stratégies pour une bonne campagne de commercialisation de l’arachide. Les bons résultats enregistrés à mi-parcours ont été mis à nu lors de cette troisième session du Conseil d’administration tenue ce week-end, quelques jours aprés la signature à Dakar, d’une convention entre l’ORSRE et l’institution de micro-finance PAMECAS en attestent. Cette convention de partenariat va en effet, permettre à l’institution financière de subventionner les producteurs, les commerçants et les transformateurs d’arachide sur la base du Récepissé d’Entrepot (RE).

