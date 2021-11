Dans cet entretien, Laurent Gbagbo se montre également préoccupé par « la menace djihadiste » en invitant tous les États d’Afrique de l’Ouest à se mobiliser pour y faire face et « ne pas laisser la résolution de ce problème uniquement entre les mains du G5 Sahel ». Dans L’Humanité, Laurent Gbagbo évoque la monnaie en Afrique de l’Ouest et se dit favorable à l’éco, « à condition qu’il s’agisse vraiment d’une monnaie africaine et non pas d’une copie du franc CFA ».

