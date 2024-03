Cour Suprême : Jour de vérité pour le Sénégal

XALIMANEWS- La sortie de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, à 10 jours des échéances présidentielles, coïncide à un moment crucial de la vie politique du Sénégal. L’on pourrait penser, aisément, que les cartes se rejouent car ce vendredi, la cour suprême va statuer sur la requête du Parti Démocratique Sénégalais et ses alliés aux fins d’annulation du scrutin dont l’enjeu est grand.

Entre le leader de Pastef dont la sortie a confirmé sa posture d’opposant incontesté et son poulain, Bassirou Diomaye Faye que des sénégalais sont prêts à élire, il ne semble plus y avoir plus qu’un choix à faire pour le Chef. Car de l’autre camp, l’on espère encore compter sur une certaine manie de l’histoire pour jouer, sûrement, la dernière carte. Seulement, il semble que toutes les cartes sont jouées.

Ce vendredi, 15 mars 2024, le Sénégal devra définitivement faire face à son histoire quelle que soit l’issue du verdict de la Cour Suprême, au grand bonheur de ceux qui veulent en finir avec le régime dans le cas où le pays les « casseurs » de la République ne brise, finalement, tout.

D.S