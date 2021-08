Dans un pays où Ouzin keita est plus écouté et suivi que le Professeur Seydi qui vous parle de votre santé, un Pawlish Mbaye qui ravit la vedette aux champions industriels, un Adamo plus suivi qu’un Direct du Chef de l’Etat, garant de notre devenir, un Koukande qui eclipse la riposte Covid-19, des Tousstassaneuses plus suivies et partagees que des jumelles de 13 ans admises au Baccalauréat et le tout avec la complicité d’une presse, il y a vraiment de quoi avoir peur pour le pays..

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy