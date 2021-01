XALIMANEWS- C’est après une réunion marathon de 5 heures au Palais avec le Comité nationale de gestion des épidémies, que le chef de l’Etat a décrété l’état d’urgence et du couvre-feu à Dakar et Thiès de 21h à 5h du matin. Pour justifier la mesure, Abdoulaye Diouf Sarr a expliqué les raisons : « En novembre, il y a eu un total de 477 cas. En décembre, nous avons plus de 3200. C’est la même situation qu’au mois d’août », a révélé le ministre de la Santé, hier dans l’édition spéciale de la Rts. Les décès aussi ont fortement augmenté. « Entre novembre et décembre, on est passé de 6 à 77 décès, ce qui veut dire que le nombre de décès a été multiplié par 6 », se désole Abdoulaye Diouf Sarr. Le nombre de cas sous traitement est passé de 68 le 5 novembre 2020 à 1845 patients, ce mardi. . Macky Sall a ordonné, par la même occasion, un plan national de vaccination dont les premiers bénéficiaires seront les personnels soignants et les personnes âgées et celles atteintes de comorbidité.

