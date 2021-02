XALIMANEWS- Face à une inefficacité du vaccin d’AstraZeneca, l’Afrique du Sud officiellement le pays le plus touché par le coronavirus décide de suspendre sa campagne de vaccination. Selon le ministre de la Santé, les vaccins seront échangés avant la date d’expiration avec des pays qui n’ont pas été touchés par la nouvelle souche. Des essais ont été menés sur 2 000 personnes. Un échantillon trop limité pour en faire une conclusion fiable, estime le professeur Alex Van Den Heever: »L’essai a exclu tous les groupes à haut risque, et il n’y avait que 2 000 participants au lieu de 20 000, par exemple. Et parce qu’ils ont exclu tous les groupes à haut risque, la seule chose qu’ils cherchaient à savoir, c’était si le vaccin allait prévenir, oui ou non, une contamination, dont une maladie bénigne en est un indicateur indirect. »

