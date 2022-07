ADVERTISEMENT

« Le comité départemental sera présidé par M. Mbacké GUEYE avec comme adjoint M. Bassirou Mbacké Diatta. Sept commissions ont été mises en place : la commission electorale présidée par M. Makhtar Gassama Galass Thioune et la commission communication présidée par M. Amath Kourouma et Torodo Bathily , la commission organisation et logistique par Pape Nar Fall et Ousmane Sow, la commission des finances présidée par Mme Ndiémé Barr et Bakary Coulibaly , la commission des jeunes par M. Khadim Rassoul FALL et Alassane Faye, la commission des femmes par Mme Amy Faye et Boury wade la commission des anciens par M. l’imam Assane Seck et Seyni Tour?. Le poste de tresoriere générale a été confiée à Mme Daba Mbaye secondée par M. Abdoulaye Dramé.

Quant à la commission stratégies elle sera présidée par Thierno Abass Diallo . M. Mor diaw a été désigné Porte parole. Après de larges et fructueux échanges il a été demandé aux communes de se réunir au plus tard le jeudi 07 juillet pour la mise en place des comités communaux.

Après avoir félicité toutes les composantes de l’intercoalition le Président Gakou les a exhorté à l’unité et a offert au comité douze millions ( 12 millions ) pour le démarrage de la campagne électorale. Il s’est également engagé à prendre en charge les dépenses liées à l ‘ organisation des élections le jour du scrutin . Les membres de l’intercoalition ont remercié vivement le Président Malick Gakou et se sont engagés pour la victoire des candidats M. Ahmed Aidara et Mme Ramatoulaye Cissokho au soir des élections le 31 juillet.

M. Mor Diaw Porte Parole »