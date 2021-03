Au total, 84 mille 726 ha (ha) ont été déclarés forêts classées, réparties dans quatre régions du pays. Il s’agit pour Kolda de 4 forêts, dont 2 334 ha à Saré-Lally (à cheval entre les départements de Kolda et Vélingara), 7 073 ha à Médina Salam Dinga (Médina Yoro Foula), 5 152 ha à Boumoune-Samaye et 3 767 ha à Saré-Bandé, situé dans le département Vélingara. La région de Matam compte deux forêts classées dans les localités de Fété Kodioly et Ndiot (département de Kanel) pour respectivement 13 mille et 12 mille ha. La région de Tambacounda en a aussi deux forêts dont 27 mille ha à Dialacoto (département Tambacounda) et 2 000 ha à Sanding Counda (département Bakel). Enfin, la région de Sédhiou, avec la forêt de Badimbour (département Bounkiling), d’une superficie de 12 mille 400 ha. L’objectif poursuivi à travers ce classement est la conservation de la biodiversité et des moyens d’existence durable des populations. «Ces forêts classées contribueront à inverser la dégradation des terres et à lutter contre le changement climatique à travers l’atténuation de ses effets et la séquestration de carbone», a assuré le ministre de l’Environnement et du développement durable hier, lors d’un point de presse.

