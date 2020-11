L’émission Démonstration Dakar Ville Sale a rencontré les habitants et autres commerçants de Yoff Apecsy qui vivent avec le ruissellement des eaux usés depuis plusieurs années. Ces derniers crient leur ras le bol et demandent aux autorités de mettre fin à cette situation qui campe le décor depuis longtemps. Ils insistent et demandent à ces dernières d’arrêter le rafistolage et de régler le problème une bonne fois pour toutes.

