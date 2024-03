Dernière minute – Enorme chamboulement à Keur Massar : Les électeurs victimes du nouveau découpage administratif

XALIMANEWS-Ce dimanche 24 mars 2024, jour de scrutin, le département de Keur Massar s’est réveillé avec un énorme chamboulement. Pour cause, des électeurs ont peur de ne pouvoir voter. Avec le nouveau découpage administratif qui sort Keur Massar du département de Pikine, une certaine population n’a pas l’information sur les changements de lieux et bureaux de vote, encore que ces aspects ont un rapport avec leur Carte Nationale d’Identité (CNI).

Au centre de l’unité 15 de Keur Massar Nord, centre annexe du centre de l’unité 14, l’affluence est satisfaisante. Cependant, le chef du centre note quelques manquements par rapport à la présence des électeurs sur les listes d’émargement. Une dizaine d’électeurs n’ont pas pu voter puisque leurs noms ne figuraient pas sur ces listes. Aussi, dans ce centre, certains mandataires de coalition ont vite relevé ce problème lié au transfert des électeurs.

La panique s’est vite installée, entre les votants de Yeumbeul, Keur Massar et Pikine. Les dénonciations fusent de partout. On crie au sabotage du scrutin. « A Keur Massar tous les electeurs détenteurs des cartes avec le département de Pikine sont prives du droit de vote. Il faut signaler et trouver une solution a ce problème… ». A midi, certains mandataires de partis et coalitions politiques font des remontées pour tenter de trouver une solution. Des jeunes se sont portés volontaires pour procéder à une « opération orientation » pour permettre aux uns et aux autres de voter.