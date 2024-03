XALIMANEWS- C’est lui même qui l’a posté sur les réseaux sociaux pour informer de son arrestation.

« Je suis en train d’être conduit à la Brigade de Thiong. J’assume tous mes propos et je reste plus que déterminé à me battre ! », a écrit Oumar Sow, militant de l’Apr.

Pour rappel, le ministre conseiller avait récemment indiqué que Amadou Ba est victime d’injustice de comploteurs en interne. « Des gens malhonnêtes qui n’ont pas été reconnaissants … ».