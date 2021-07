XALIMANEWS- Une véritable bamboula foncière aux services des Impôts et Domaines et au Cadastre avec l’accaparement des terres de la bande de filaos est mise à nu. D’après Libération, la Coopérative des agents du Cadastre s’est tapée cinq (5) hectares depuis le 20 mai 2021, bien avant le déclassement de ce site qui jouxte le littoral de Guédiawaye. Pour le Syndicat des Impôts, il a “pris” quatre (4) hectares à Wakhinaane Nimzatt, quatre (4) autres à Golf et six (6) à Gadaye. Ce qui fait un total de quatorze (14) hectares à se partager entre agents.

