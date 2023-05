«Face aux menaces multidimensionnelles telles que la tension permanente due à l’absence de débats d’idées réels sur les véritables problèmes du pays tels que l’augmentation constante du coût de la vie, le contexte sécuritaire et politique tendu dans la sous-région et l’exploitation imminente du pétrole et du gaz, le Sénégal se trouve aujourd’hui à la croisée de chemins ; et cette situation doit interpeller tous les citoyens de ce pays. En effet, dans un tel contexte, un dialogue ouvert, sincère et inclusif constitue, sans nul doute, le seul gage durable face à un potentiel risque d’enlisement auquel le Sénégal s’expose de jour en jour», renseigne la note.

