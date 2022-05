Interrogés par la SU, les parents de l’enfant affirment que «l’accident» se serait produit chez les grands-parents de leur fils. Mais cette version des parents de la victime ne convainc pas les enquêteurs. Le journal ajoute que la réquisition faite à l’hôpital de Diamniadio, où l’enfant a été pris en charge, révèle qu’il présentait des brûlures au premier et au second degré sur 15% de son corps. Il a été atteint au visage, au cou et au thorax. Les policiers concluent à un acte volontaire et une tentative d’étouffer l’affaire.

