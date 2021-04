XALIMANEWS- Conscient que sans une amnistie, il ne pourra pas se présenter pour la mairie de Dakar, Khalifa Sall a changé de fusil d’épaule. Il mise désormais sur son poulain, le maire de Sacré-Coeur, Barthélémy Dias, qu’il entend promouvoir pour la reconquête de Dakar, révèle Dakaractu. Dans ce cadre, Sall compte proposer une alliance à Ousmane Sonko et au reste de l’opposition pour faire une liste unique en vue de favoriser une victoire de celle-ci dans la capitale sénégalaise. Il faut dire que les « très bonnes relations » entre Barth’ et Ousmane Sonko devraient jouer pour cette union. Cependant, dans le camp de l’opposant, il y a des jeunes aux dents longues qui ont aussi des ambitions et sont conscients de la nouvelle force de Pastef dans la capitale et comptent jouer leur va-tout pour s’emparer du pouvoir local à Dakar.

