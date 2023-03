Au détour d’une journée de récital de Coran organisé, dans la banlieue dakaroise, Abdoulaye Wade, un des proches du défunt Cheikh Wade est monté au créneau. «Notre frère Cheikh Wade participait à une manifestation qui a eu lieu à Dakar le 8 mars 2021, lorsqu’il a reçu une balle. Une vidéo qui a largement circulé sur les réseaux sociaux l’a montré couché sur le sol après qu’un élément des forces de sécurité lui a tiré dessus avec une arme à feu. Quelques instants après, un véhicule de la police est venu jusqu’à hauteur du corps gisant sur le sol, avant de poursuivre sa route», a rappelé M. Wade. A l’en croire, le rapport d’autopsie a conclu à un décès dû à un traumatisme crânien par projectile d’arme à feu avec fracas des os, délabrement cérébral hémisphère gauche et hémorragie interne et externe. «Par le biais de notre avocat, on a déposé une plainte le 26 mai 2021 auprès d’un juge à la Cour d’appel de Dakar et du Procureur général près la Cour suprême. Mais rien n’a été fait», a souligné Abdoulaye Wade.

